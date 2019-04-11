مصر: عجز الميزان التجاري يتراجع إلى 2.7 مليار دولار في يناير

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن عجز الميزان التجاري تراجع 29.7 بالمئة إلى 2.79 مليار دولار في يناير كانون الثاني حيث انخفضت الصادرات 4.2 بالمئة والواردات 20 بالمئة.

والصادرات المصرية في تراجع مطرد ولم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأضاف بيان جهاز الإحصاء أن الصادرات تراجعت إلى 2.33 مليار دولار في يناير كانون الثاني من 2.43 مليار قبل عام.

عزا البيان تراجع الصادرات إلى نزول صادرات النفط الخام 48.2 بالمئة والعجائن ومحضرات الغذاء المتنوعة 13 بالمئة والأثاث 2.5 بالمئة.

تبني مصر مدينة متكاملة لصناعة الأثاث في دمياط على البحر المتوسط.

ونزلت الواردات المصرية 20 بالمئة إلى 5.12 مليار دولار في يناير كانون الثاني من 6.4 مليار دولار قبل عام، بدعم من تراجع واردات المنتجات النفطية 38.3 بالمئة والقمح 32.1 بالمئة.