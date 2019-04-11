ترمب يرى أن الاتحاد الأوروبي "قاس للغاية" مع بريطانيا بشأن بريكست

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الاتحاد الأوروبي "قاس للغاية" مع بريطانيا، وذلك بعد ساعات من اتفاق بروكسل ولندن على تمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وكتب ترمب عبر تويتر: "إنه أمر سيء للغاية أن يكون الاتحاد الأوروبي قاسيا للغاية مع المملكة المتحدة وبريكست".

كما اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بأنه "شريك تجاري وحشي مع الولايات المتحدة وأنه سوف يتغير".