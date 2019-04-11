عجز المعاملات الجارية في تركيا يرتفع إلى 718 مليون دولار

قال البنك المركزي التركي اليوم إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد ارتفع إلى 718 مليون دولار في فبراير.

ويقل هذا المستوى عن التوقعات في استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى عجز قدره 0.85 مليار دولار.

وكان عجز ميزان المعاملات الجارية قد بلغ 589 مليون دولار في يناير.

وفي عام 2018، وصل عجز المعاملات الجارية في تركيا إلى 27.633 مليار دولار.