أسهم أوروبا تنخفض صباحا بفعل مخاوف النمو

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا جراء مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن مكاسب حققتها الأسهم الفرنسية بفضل أرباح قوية ساهمت في الحد من خسائر السوق الأوروبية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي نشر أمس الأربعاء بقاء البنك على موقفه في التحلي بالصبر بسبب المخاطر النابعة من تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاع التجاري مع الصين الذي لم تتم تسويته بعد وخلاف محتمل مع الاتحاد الأوروبي.

كما أبقى البنك المركزي الأوروبي على موقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، مع ارتفاع المؤشر كاك 40 الفرنسي فقط بنسبة 0.3 بالمئة.

وارتفعت أسهم إل.في.إم.إتش المالكة للويس فيتون 3.2 بالمئة بعد ارتفاع وتيرة نمو مبيعات شركة السلع الفاخرة الكبيرة في الربع الأول.

وصعدت أيضا أسهم كريستيان ديور وشركة صناعة الأزياء الإيطالية الفاخرة مونكلير وبيربري بدعم من نتائج أعمال إل.في.إم.إتش مما دفع مؤشر قطاع المنتجات الشخصية والمنزلية الأوروبي للارتفاع 0.3 بالمئة بعد تكبده خسائر على مدى أربع جلسات على التوالي.

وصعدت أسهم دويتشه بنك 0.7 بالمئة بعد أن قالت صحيفة ألمانية إن الرئيس التنفيذي للبنك كريستيان سوينج أبلغ نظيره في كومرتس بنك أنه يريد المزيد من الوقت لدراسة الاندماج بين البنكين. وارتفعت أسهم كومرتس بنك أكثر من واحد بالمئة.