تراجع أرباح شركات التأمين 46 % العام الماضي .. و17 شركة تتكبد خسائر تراكمية

بلغت قيمة الأرباح المجمعة لشركات قطاع التأمين (قبل الزكاة) خلال العام الماضي 2018 نحو 590.7 مليون ريال، مقارنة بـ1102.74 مليون ريال خلال 2017، مسجلة تراجعا نسبته 46.4 في المائة بما يعادل 512 مليون ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجلت شركات التأمين أدنى أرباح سنوية في خمسة أعوام وتحديدا منذ عام 2014، ويعود ذلك إلى تراجع الأرباح أو تسجيل معظم الشركات خسائر من استثماراتها، إضافة إلى تراجع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وانخفاض صافي أقساط التأمين المكتتبة (ما يدفعه المؤمن لهم للشركات).

ويبلغ عدد شركات قطاع التأمين 33 شركة منها 32 شركة أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2018، في حين تخلفت شركة واحدة عن إعلان النتائج معلنة عدم تمكنها إعلان نتائج 2018.

وفيما يخص الـ 32 شركة، التي أعلنت نتائجها المالية لعام 2018، سجلت عشر منها خسائر في 2018 منها خمس شركات سجلت خسائر مقابل أرباح في 2017، في حين سجلت 22 شركة أرباحا، منها شركتان سجلت أرباحا مقابل خسائر في 2017.

وتراكميا، سجلت 17 شركة من أصل 32 شركة تأمين خسائر تراكمية بنهاية 2018، راوحت نسبتها من رأس المال بين 2.29 في المائة حتى 80.41 في المائة.

في حين سجلت 15 شركة أرباحا تراكمية بنهاية العام، راوحت نسبتها من رأس المال من 1.58 في المائة حتى 67.68 في المائة.

وتصدرت الشركات الأعلى من حيث نسبة الخسائر التراكمية إلى رأس المال، شركة "سايكو" بنسبة 80.41 في المائة، تليها شركة "عناية" بنسبة 44.71 في المائة، وشركة "ميدغلف" بنسبة 34.19 في المائة، و"أمانة للتأمين" بنسبة 31.84 في المائة، و"أسيج" بنسبة 30.62 في المائة.

في حين بلغت نسبة الخسائر التراكمية إلى رأس المال في "الأهلية" 23.21 في المائة، و"الخليجية العامة" بـ21.52 في المائة، و"التعاونية" بـ18.47 في المائة، و"طوكيو مارين" بنسبة 18.12 في المائة، و"المتحدة للتأمين التعاوني" بنسبة 17.92 في المائة، "متلايف إيه أي جي العربي" بنسبة 14.66 في المائة، و"ملاذ" بنسبة 9.5 في المائة.

أما "سوليدرتي" فسجلت الخسائر التراكمية إلى رأس المال نسبة 3.89 في المائة، و"التأمين العربية التعاونية" بنسبة 2.99 في المائة، و"العالمية للتأمين" بنسبة 2.71 في المائة، و"ساب تكافل" بنسبة 2.49 في المائة، و"الصقر للتأمين" بنسبة 2.29 في المائة. وفيما يتعلق بالشركات التي سجلت أرباحا تراكمية بنهاية 2018، فتصدرتها شركة "الراجحي للتأمين" بنسبة 67.68 في المائة، تليها "بوبا" بنسبة 67.6 في المائة، ثم "بروج" بنسبة 60.7 في المائة، و"الاتحاد التجاري للتأمين" بنسبة 38.96 في المائة، و"ولاء" بنسبة 35.3 في المائة، و"تشب" بنسبة 32.38 في المائة، و"الدرع العربي" بنسبة 30.78 في المائة.

أما شركة "أكسا" بنسبة 26.64 في المائة، و"الأهلي تكافل" بنسبة 23.77 في المائة، و"آليانز" بنسبة 20.79 في المائة، و"الوطنية" بنسبة 14.74 في المائة، و"اتحاد الخليج" بنسبىة 10.12 في المائة، و"الجزيرة تكافل" بنسبة 7.04 في المائة، و"آياك للتأمين" (سلامة) بنسبة 3.08 في المائة، وآخرهم "إعادة للتأمين" بنسبة 1.58 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية