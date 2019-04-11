الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثالثة بقيادة «المصارف».. والمؤشر عند مستويات أغسطس 2015

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015 عند 9077 نقطة رابحة 29 نقطة بنسبة 0.33 في المائة. وارتفع مؤشر "إم تي 30" ثلاث نقاط بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند 1352 نقطة. وقاد الارتفاع قطاع المصارف بصدارة "الراجحي". وجاء الإغلاق أعلى بنحو 14 نقطة عن القمة السابقة المحققة في الأسبوع الماضي، وتواجه السوق مقاومة عند 9100 نقطة، تجاوزها يعطي مؤشرا على انتهاء الاتجاه الأفقي الذي كانت السوق تسير عليه في جلسات سابقة، ويعطي دافعا للوصول إلى مستويات 9250 نقطة.

السوق لا تزال تتداول بمكررات ربحية مرتفعة ولم تظهر بعد النتائج المالية التي ستلعب دورا مهما في تحديد اتجاه السوق وتعديل المعطيات الأساسية للسوق، ففي حالة تحقيق نمو جيد سيخفض ذلك من المكررات ما يسمح بمزيد من الارتفاع والعكس صحيح، كما أن السوق تقترب من موعد زيادة وزنها في مؤشر فوتسي- راسل والانضمام إلى المؤشرات الأخرى.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9047 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9077 نقطة رابحا 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9020 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، وأنهى الجلسة عند 9077 نقطة رابحا 29 نقطة بنسبة 0.33 في المائة. وارتفعت السيولة 2.4 في المائة بنحو 71 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو أربعة ملايين سهم لتصل إلى 116 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 11 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 117 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.1 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المصارف" بنسبة 0.86 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.67 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 816 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 690 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 16 في المائة بقيمة 486 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ثمار" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، يليه "ساكو" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 77.50 ريال، وحل ثالثا "الوطنية" بنسبة 4.65 في المائة ليغلق عند 24.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "جبسكو" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 12.80 ريال، يليه "طيبة" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 28.75 ريال، وحل ثالثا "أسمنت العربية" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 24.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 346 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 314 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 155 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية