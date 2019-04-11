«نمو» تستقر عند 3568 نقطة مع ارتفاع قيمة التداول 80 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.04 في المائة؛ لتغلق عند 3568 نقطة فاقدة نقطة واحدة، وارتفعت قيمة التداول 80 في المائة إلى 841 ألف ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ثمانية آلاف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 57 في المائة إلى 47 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 12 صفقة؛ لتصل إلى 95 صفقة. وتراجع سهما "بحر العرب" بنسبة 2.7 في المائة؛ ليغلق عند 11.26 ريال، و"ريدان" بنسبة 0.56 في المائة؛ ليغلق عند 14.16 ريال، مقابل ارتفاع سهمي "باعظيم" بنسبة 0.89 في المائة؛ ليغلق عند 28.50 ريال، و"أبومعطي" بنسبة 0.62 في المائة؛ ليغلق عند 13.08 ريال.

وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 270 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 198 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 149 ألف ريال.