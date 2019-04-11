موافقة أوروبية مشروطة على إرجاء جديد للانفصال .. وتساؤلات حول المدة

يبدو أن قادة الاتحاد الأوروبي باتوا مستعدين للموافقة على إرجاء جديد لـ"بريكست" مرفق بشروط فيما لا يزال يتعين الاتفاق على مدته، بهدف تجنب شبح خروج بريطانيا "بدون اتفاق".

وبحسب "الفرنسية"، قال دبلوماسي أوروبي أمس على هامش قمة استثنائية في بروكسل "إنه سيكون هناك بدون شك إرجاء، لكن السؤال هو حول مدته وشروطه".

والإرجاء الأول الذي منحه الاتحاد الأوروبي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من 29 آذار (مارس) إلى 12 نيسان (أبريل) لم يأت بالنتائج المرجوة. لذا عادت ماي لتطلب من نظرائها مزيدا من الوقت تحاول خلاله الحصول على تأييد النواب البريطانيين الذين رفضوا نص اتفاق الخروج ثلاث مرات. وتأمل ماي الحصول على إرجاء حتى 30 حزيران (يونيو)، وتواصل إظهار عدم رغبتها المشاركة في الانتخابات الأوروبية، من 23 إلى 26 أيار (مايو)، وهو مطلب أوروبي من المملكة المتحدة في حال بقيت في الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات. وقبل التوصل إلى قرار بشأن الإرجاء، ينتظر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إيضاحات من ماي حول نقطتين: الأولى هي تقدّم المحادثات مع معارضة حزب العمال من أجل التوصل إلى تسوية تسمح بتحقيق غالبية في مجلس العموم، والثانية هي إجابة صادقة حول إذا ما كانت لندن ستشارك في الانتخابات الأوروبية.

وذكّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي التقي ماي قبل افتتاح القمة، بموقف الاتحاد الأوروبي في رسالة الدعوة إلى القمة، وهو أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي إذا لم تشارك في الانتخابات الأوروبية.

وفي مشروع لخلاصات القمة، تُرك فراغ مكان خانة الموعد الحاسم الذي يحدد الوقت اللازم "الذي يسمح لبريطانيا بالتصديق على اتفاقية الخروج".

ووفق الوثيقة، إذا بقي البريطانيون في الاتحاد الأوروبي حتى موعد الانتخابات الأوروبية، ولم يقروا اتفاقا بحلول 22 أيار (مايو)، فعليهم احترام التزامهم بتنظيم انتخابات، وإلا فسينفذ "بريكست" في 1 حزيران (يونيو).

يقدم توسك، الذي يرى أنه "لا أسباب قوية للاعتقاد بأن عملية المصادقة يمكن أن تنتهي بحلول نهاية حزيران (يونيو)"، حلا آخر.

وتخوفا من "بريكست بدون اتفاق" وحرصا منه على تجنب "قمم متكررة حول "بريكست"، يقترح توسك تمديدا مرنا لا يستغرق إلا الوقت اللازم وليس أكثر من سنة، لكن يمكن وقف هذا الأمر حين تتم المصادقة على اتفاق الانسحاب من قبل الطرفين.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي التقت تيريزا ماي الثلاثاء، أنها تفضل إرجاء "بريكست" إلى ما بعد 30 حزيران (يونيو).

وقالت ميركل في البرلمان الألماني "بوندستاج" في برلين "ربما تكون المهلة أطول من التمديد الذي طلبته رئيسة الوزراء البريطانية". وأكدت ميركل أن من مصلحة ألمانيا أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة "منظمة"، مضيفة "أعتقد أن المهلة ينبغي أن تكون قصيرة بقدر الإمكان، لكن يجب أيضا أن تمنحنا هدوءا يجنبنا الانشغال بالموضوع نفسه كل أسبوعين".