بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة مع تجاهل المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء مع تجاهل المستثمرين إلى حد كبير بيانات حميدة بشأن التضخم في أمريكا ومحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي جاء بلا مفاجآت.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 6.58 نقطة، أو 0.03%، إلى 26157.16 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 10.01 نقطة، أو 0.35%، ليغلق عند 2888.21 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 54.97 نقطة، أو 0.69%، إلى 7964.24 نقطة.

