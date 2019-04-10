الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في حوالي أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في حوالي أسبوعين مع قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية وإشارات من البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي إلى أن السياسة النقدية لكليهما ستبقى تيسيرية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1308.47 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي. وأثناء الجلسة سجلت الأسعار أعلى مستوى منذ الثامن والعشرين من مارس آذار عند 1310.50 دولار.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1313.90 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن المعدن الأصفر استمد دعما من مخاوف سياسية واقتصادية إضافة إلى التوترات التجارية بين أمريكا وكل من الصين ومنطقة اليورو.

وأثار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي احتمال تقديم المزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو المتباطئ، في حين أكد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفه للتحلي بالصبر بشأن زيادات أسعار الفائدة. وقال محللون إن هذين العاملين قدما دعما لأسعار الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 901.25 دولار للاوقية، بعد أن لامس في جلسة الاثنين أعلى مستوى له منذ مايو أيار الماضي عند 914.74 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1387.51 دولار للاوقية بينما زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.24 دولار للأوقية.

