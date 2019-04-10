محادثات تستمر أكثر من ساعة بين ماي وقادة أوروبا بشأن "بريكست"

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محادثات استمرت لأكثر من ساعة مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).

جاء ذلك خلال القمة الاستثنائية التي عقدها زعماء أوروبا في بروكسل مساء اليوم الأربعاء.

وفي أعقاب انتهاء محادثات ماي، أعلن متحدث باسم دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أن زعماء الدول الـ27 المتبقية في التكتل سيواصلون مشاوراتهم بدون رئيسة الوزراء البريطانية.

وتقدمت ماي بطلب لتأجيل جديد لموعد خروج بلادها من التكتل حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.

ويتوقع زعماء دول التكتل، وعلى رأسهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إمكانية تمديد موعد الخروج لفترة أطول، ربما تصل إلى ربيع 2020، وفي هذه الحالة سيتعين على بريطانيا أن تشارك في انتخابات برلمان أوروبا المقررة في الفترة بين 23 حتى 26 آيار/مايو المقبل.

كان توسك اقترح تمديدا يصل إلى 12 شهرا، وحمل اقتراحه اسم "التمديد المرن" أو "البريكست المرن"، مع ترك الخيار للبريطانيين للخروج في وقت مبكر حال تمت المصادقة على اتفاق الخروج في البلاد.

