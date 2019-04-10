الولايات المتحدة والصين تتفقان على آلية لتنفيذ اتفاقية للتجارة

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم أن محادثات بلاده التجارية مع الصين مستمرة في تحقيق تقدم، مضيفًا أن الجانبين اتفقا بشكل أساسي على آلية لتنفيذ أي اتفاقية يتم التوصل إليها.

وأوضح في حديث لتلفزيون (سي.إن.بي.سي) الأمريكي ، أن اتصالاً مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خي ليل أمس كان إيجابيا وأن المناقشات ستستأنف يوم الخميس، مضيفًا أنه تم الاتفاق إلى حد كبير على آلية للتنفيذ وإنشاء كلا الجانبين مكتبًا للتنفيذ سيتعامل مع المسائل الجارية.

وأشار إلى أن هناك قضايا ما زالت تنتظر معالجتها بين الولايات المتحدة والصين.

