الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين

يرأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يُعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة 5 و6 شعبان 1440هـ الموافق 11 و12 أبريل 2019م، كما سيرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تُعقد في واشنطن خلال الفترة من 6 إلى 8 شعبان 1440هـ الموافق 12 إلى 14 أبريل 2019م.

ويتضمن جدول أعمال وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يشارك فيه محافظو البنوك المركزية بالدول الأعضاء، استعراض الوضع الحالي للاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله, ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز البنية المالية الدولية، ومن أبرزها: قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وسترأس اليابان هذا الاجتماع، ممثلة في وزير ماليتها تارو أسو ومحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا؛ لتوليها رئاسة مجموعة العشرين هذا العام.

وسيكون هذا الاجتماع على مستوى وزراء المالية أول اجتماع يُعقد قبل قمة قادة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في مدينة أوساكا اليابانية خلال شهر يونيو المقبل.

يذكر أن مجموعة العشرين تأسَّست في 25 سبتمبر1999م، وتشمل الدول المتقدمة، وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم، وتضم: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتمثل المجموعة 90 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، كما يمثل سكانها ثلثي سكان العالم.

