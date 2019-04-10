الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية العشرية فوق المتوسط

بعد بيع سندات خزانة مدتها 3 سنوات بقيمة 38 مليار دولار أمس، باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار اليوم الأربعاء حيث جاء الطلب فوق المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العشر سنوات 466ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 55ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 10 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 24 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 615ر2% ومعدل التغطية 59ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 50ر2 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات مدتها 30 سنة بقيمة 16 مليار دولار غدا الخميس، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة المدى.

