أسعار المستهلكين في أمريكا ترتفع في مارس بأعلى وتيرة في 14 شهرا

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس آذار بأعلى وتيرة في أكثر من عام، لكن التضخم الأساسي يظل محدودا في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والمحلي.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة، بدعم من زيادة أسعار الأغذية والبنزين والإيجارات. وهذه أعلى زيادة منذ يناير 2018، وتأتي بعد ارتفاع الأسعار 0.2 بالمئة في فبراير.

وفي 12 شهرا حتى مارس، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.9 بالمئة. وارتفع المؤشر 1.5 بالمئة في فبراير شباط، مسجلا أقل زيادة منذ سبتمبر أيلول 2016.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في مارس آذار وزيادته 1.8 بالمئة على أساس سنوي.

وباستبعاد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة، بما يتماشى مع وتيرة الزيادة في فبراير شباط.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس آذار، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين اثنين بالمئة، مسجلا أقل زيادة منذ فبراير شباط 2018. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.