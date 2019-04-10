الاتحاد الأوروبي: سنرد بالمثل في حال فرضت واشنطن رسوما جمركية

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم من طوكيو الأربعاء أنه في حال فرضت الولايات المتحدة من جديد رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي، فسيرد الاتحاد بالمثل، وذلك رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي الثلاثاء.

ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب النبرة في تغريدة الثلاثاء مهدداً الاتحاد الأوروبي من جديد بفرض رسوم جمركية على دوله، في حال لم يوقف بعض الإعانات إلى شركة "ايرباص"، ما قد يطيح بهدنة تجارية هشّة بين الطرفين.

وقالت مالمستروم رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، "إذا أرادوا فرض رسوم جمركية علينا، سنرد بالمثل".

وأضافت "لكنني أعتقد أن ذلك سيشكل تصعيداً مؤسفاً للغاية في توتراتنا التجارية" مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي "مستعدّ للجلوس حول طاولة لإجراء محادثات كاملة مع الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع".

وكان الرئيس الأميركي قد كتب في تغريدة "تؤكد منظمة التجارة العالمية أن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي كان له أثر سلبي على الولايات المتحدة التي ستفرض الآن رسوما على ما قيمته 11 مليار دولار من البضائع الأوروبية! الاتحاد الأوروبي يستغل الولايات المتحدة في مجال التجارة منذ سنوات. هذا يجب أن يتوقف!".

وحذّر مصدر في المفوضية الأوروبية منذ الثلاثاء من أن هذه الأخيرة تنوي "اتخاذ إجراءات سريعة" للردّ.

وتشكل هذه التهديدات مرحلة جديدة من النزاع القديم العهد منذ 14 عاماً بين بوينغ وايرباص، عبر الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تتبادلان التهم أمام منظمة التجارة العالمية بتقديم مساعدات غير قانونية لشركتيهما.

وكانت مالمستروم في زيارة إلى طوكيو للاطلاع على وضع اتفاق التبادل الحرّ بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وهو الأوسع في العالم وقد دخل حيّز التنفيذ في مطلع فبراير.

