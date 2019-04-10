هيئة السوق تفرض غرامة بـ 20 ألف ريال على "ثمار" لعدم إعلانها النتائج المالية خلال الفترة النظامية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاح الشركة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2018م خلال الفترة النظامية المحددة بـ(30) يوماً من نهاية الفترة المالية، إذ لم تعلن "الشركة" عن ذلك إلا بتاريخ 24/12/2018م.