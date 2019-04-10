اكتشاف كوكب عملاق خارج نظامنا الشمسي قد يحتوي على حياة غريبة

اكتشف العلماء كوكبا خارج المجموعة الشمسية يفوق حجمه كوكب المشتري، أكبر كواكب النظام الشمسي، بنحو 13 مرة.

واكتشف الباحثون من مؤسسة ساو باولو للأبحاث الكوكب الغامض، باستخدام تلسكوب كبلر الفضائي التابع لوكالة ناسا.بحسب "روسيا اليوم"

وقال ليوناردو أندرادي دي ألميدا، الذي قاد الدراسة: "لقد نجحنا في الحصول على أدلة قوية إلى حد كبير على وجود كوكب عملاق خارج المجموعة الشمسية في نظام نجمي ثنائي متطور. وهذا هو أول تأكيد على وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية في نظام من هذا النوع".

ويعد الكوكب العملاق جزءا من نظام ثنائي يسمى "KIC 10544976"، له نجمان، أحدهما "حي" والآخر "ميت".

وفي حين أن العلماء متأكدون تماما من أن الكوكب موجود هناك، إلا أن كيفية تكوينه ما تزال غير واضحة.

وتشير إحدى النظريات إلى أنه تطور في الوقت نفسه الذي نشأ فيه النجمان قبل مليارات السنين، بينما تقول النظرية الأخرى إنه تشكل من الغاز المنبعث من النجم الميت عند احتضاره.

ويأمل الفريق الآن في الاطلاع على المزيد من البيانات من التلسكوبات الأخرى لفهم ما إذا كانت أي من هذه النظريات صحيحة.

وأضاف ألميدا: "نتحقق من 20 نظاما يمكن أن تظهر فيها الأجسام الخارجية آثار الجاذبية، مثل KIC 10544976، ومعظمها يمكن ملاحظتها فقط من نصف الكرة الجنوبي".

وتابع ألميدا قائلا: "سيمكننا تلسكوب Giant Magellan، من اكتشاف هذه الأجسام مباشرة والحصول على إجابات مهمة عن تكوين وتطور هذه البيئات الغريبة، وكذلك إمكانية الحياة هناك".

