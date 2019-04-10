انقطاع الكهرباء مجددا عن مناطق واسعة في فنزويلا

غرقت كراكاس وجزء كبير من فنزويلا في الظلام مجددا ليل الثلاثاء الأربعاء قبل ساعات من تظاهرات جديدة للمعارضة دعا إليها رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد واعترفت به نحو خمسين دولة.

وطال انقطاع التيار الكهربائي عند الساعة 23,20 (03,20 ت غ الأربعاء)، في أكبر عطل يسجل منذ أسبوع جزءا كبيرا من العاصمة ومناطق واسعة في عشرين على الأقل من ولايات فنزويلا ال23، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس وشهادات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولم توضح الحكومة ولا الشركة الوطنية للكهرباء "كوربو-ايليك" أسباب هذا العطل العام الذي شمل فارغاس وميراندا وأراغوا وكارابوبو وكوخيديس (وسط) ولارا وزوليا (غرب) وجزيرة مارغاريتا.