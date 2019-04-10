أسهم أوروبا ترتفع قبل قمة بشأن الانسحاب البريطاني واجتماع المركزي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم قبل قمة بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واجتماع البنك المركزي الأوروبي للنظر في السياسة النقدية، مع ارتفاع الأسهم الإسبانية للمرة الأولى في ثلاثة أيام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاض الطفيف، بقيادة ارتفاعات في مدريد وفرانكفورت.

وكان قطاع التجزئة الأوروبي من بين أكبر القطاعات الرابحة ليرتفع بعد تكبده خسائر على مدى أربع جلسات.

وارتفع سهم تيسكو 1.7 بالمئة ليرفع المؤشر الأوروبي، بعد أن حققت الشركة أرباحا تشغيلية للعام بالكامل أفضل من التوقعات مما يعزز تعافي أكبر شركة بريطانية لمتاجر البقالة.

وارتفعت أسهم اسوس بعد أن تمسكت الشركة البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت بتوقعاتها للعام بالكامل للمبيعات وهوامش الأرباح والإنفاق الرأسمالي على الرغم من انخفاض أرباحها قبل الضرائب في النصف الأول من سنتها المالية.

وانخفض سهم ريكيت بنكينزر ما يزيد عن ثلاثة بالمئة.

ويقول دبلوماسيون إن تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام او حتى مارس 2020 يبدو الأكثر ترجيحا، في الوقت الذي يستعدون فيه لقمة مساء اليوم الأربعاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير، لكن المستثمرين حريصون على رؤية ما إذا كان البنك سيقدم المزيد من التفاصيل بشأن خططه لطرح جولة جديدة من القروض منخفضة الفائدة البالغ أجلها عدة سنوات إلى البنوك لدعم النمو الاقتصادي.