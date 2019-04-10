العالم يترقب الإعلان عن أولى صور التقطت لثقب أسود

يترقب المهتمون بعالم الفلك الإعلان اليوم عن أولى الصور التي التقطت لثقب أسود في الفضاء السحيق، حيث يعتزم فريق شبكة تلسكوبات ايفنت هوريزون، الإعلان خلال ستة مؤتمرات صحفية على مستوى العالم عن "نتيجة رائدة" في عالم الفلك.

أخذت الشبكة على عاتقها التقاط أول صور لهذه الظاهرة على مستوى العالم، حيث لم يكن من الممكن من قبل إثبات وجود هذه الثقوب إلا بطرق غير مباشرة.

تعرف الثقوب السوداء بأنها موطن اللامعقول بشريا، حيث إن كتلة هذه الثقوب مضغوطة بقوة تجعل من المستحيل على أي شيء الإفلات من قوة جاذبيتها، بما في ذلك الضوء.

الثقوب السوداء لا تُرى، ولكنها تكشف عن نفسها من خلال المادة التي تبتلعها.

ترتفع درجة حرارة هذه الثقوب كثيرا مما يجعلها تسطع بشكل مميز تستطيع التلسكوبات المتطورة رصده.

وجه علماء شبكة ايفينت هوريزون تلسكوباتهم قبل عامين إلى ثقبين أسودين، أحدهما في مركز درب اللبانة، وبدأوا منذ ذلك الحين يحللون البيانات التي يتلقونها عن هذا الثقب.

هناك سبب آخر يجعل من الصعب التقاط صور للثقوب السوداء، وهو أنها رغم كتلتها الهائلة بشكل يفوق الخيال، فإنها صغيرة نسبيا، حيث إنه إذا افترضنا أن هناك ثقبا أسود يمتلك كتلة مثل كتلة الأرض، فإن حجمه لن يزيد عن حجم كنيسة.

كما أن الثقوب السوداء تقع على بعد سحيق من الأرض.

ولكي يتمكن علماء شبكة هوريزون من تصوير هذه الثقوب رغم ذلك فقد دمجوا ثمانية تلسكوبات راديوية مع بعضها البعض، وذلك ليتمكنوا من تحقيق درجة دقة في التفاصيل يستطيعون من خلالها على سبيل المثال قراءة صحيفة في نيويورك وهم في برلين.