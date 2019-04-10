ارتفاع أرباح ومبيعات سلسلة متاجر "تيسكو"

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية "تيسكو" تحقيق أرباح قبل حساب الضرائب قيمتها 1.67 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي المنتهي في 23 فبراير الماضي مقابل 1.30 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي السابق. وبلغت أرباح السهم من الأنشطة المستمرة 13.55 بنس مقابل 12.11 بنس خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه بلغت إيرادات السلسلة خلال العام المالي الماضي 63.9 مليار جنيه إسترليني مقابل 57.5 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي قبل الماضي بزيادة نسبتها 11% سنويا. كما بلغت إيرادات السلسلة من الأنشطة المستمرة خلال العام المالي الماضي 56.9 مليار جنيه إسترليني بزيادة نسبتها 11.5% سنويا.

واقترحت إدارة السلسلة صرف توزيعات نقدية للمساهمين بمعدل 4.1 بنس لكل سهم من الأسهم العادية ليصل إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين خلال العام المالي الماضي إلى 5.77 بنس لكل سهم من الأسهم العادية بزيادة نسبتها 92.3% سنويا. وقد وافق مجلس إدارة السلسلة على هذا الاقتراح أمس، حيث من المقرر صرف التوزيعات النقدية يوم 21 يونيو المقبل.