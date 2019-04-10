صندوق النقد: الاقتصاد المصري ينمو بقوة والبطالة عند أدني مستوى منذ 2011

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن الاقتصاد المصري ينمو بقوة وإن البطالة في البلاد سجلت أدنى مستوى منذ عام .2011

جاء ذلك في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأبناء قالت فيه لاجارد إنها بحثت برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في واشنطن، على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة.

وأضافت لاجارد: "برنامج الإصلاح (المصري) يمضي بشكل جيد".

وأشارت إلى أنه يتم التخطيط لمراجعة نهائية للبرنامج "خلال الأشهر القادمة".

وأوضحت أن الدين العام في البلاد يمضي في اتجاه تنازلي، وشددت على التزام الصندوق بدعم مصر.

