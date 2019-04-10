40 مبادرة مشتركة أمام منتدى «الرؤية السعودية - الكورية 2030»

ناقش منتدى الأعمال لـ"الرؤية السعودية - الكورية 2030" نحو 40 مبادرة مشتركة، حيث تم تحديث لوائح التأشيرات الجديدة لرجال الأعمال الكوريين وتسهيل دخولهم إلى المملكة، لما للقطاع الخاص من دور قوي في نجاح الرؤية والعلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد محمد بن إبراهيم التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، على عمق العلاقات بين المملكة وكوريا الجنوبية، التي تعود لأكثر من 50 عاما، منوها بالشراكة السعودية الكورية لتحقيق الفرص بينهما.

وقال خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في منتدى الأعمال لـ"الرؤية السعودية - الكورية 2030" الذي عقد في سيئول، بحضور أكثر من 110 شركات من الجانبين وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين، "نحن متفائلون جدا بهذه الشراكات، ولا سيما مع حرص الدولتين على استغلال الفرص الموجودة، ونحن بدورنا سنترجم هذه الفرص لنحقق رؤية الشراكات السعودية - الكورية في القطاع الخاص، خصوصا مع وجود الدعم من كلتا الحكومتين".

وأضاف التويجري، مع وجودنا هنا خلال الاجتماع الثاني لـ"الرؤية السعودية - الكورية 2030" فإننا نؤكد عمق العلاقة بين البلدين، والتزامنا مع جمهورية كوريا الجنوبية، عبر 40 مبادرة تحت مظلة "الرؤية السعودية - الكورية 2030"، ونعمل على مزيد من المبادرات خلال الفترات المقبلة، مبينا أن نتائج المبادرات بدأت في التحقق، حيث تم تحديث لوائح التأشيرات الجديدة لرجال الأعمال الكوريين وتسهيل دخولهم إلى المملكة، مشيرا إلى أن رؤية الشراكات ليست مجرد منصة للحكومتين فقط، بل إن للقطاع الخاص دورا قويا في نجاح هذه الرؤية والعلاقة الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه أوضح سونج يون وزير التجارة والصناعة والطاقة رئيس الجانب الكوري، أن التعاون السعودي - الكوري لـ"رؤية 2030" سيوفر فرصا متكافئة للإسراع بالتنوع الصناعي في المملكة من خلال تبادل التكنولوجيا الكورية والخبرة وتوفير فرص عمل جديدة للبلدين.

ويعد هذا اللقاء الثاني منذ اجتماع الدولتين الأول في عام 2017م، حيث مثل المملكة عديد من الوزارات والهيئات من بينها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ومثل الجانب الكوري وزارة النقل، ووزارة الاقتصاد والصحة والخدمات الاجتماعية؛ وهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة والوكالات مثل KDI و KCL و KIRIA؛ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وجرى لقاء اللجنة الوزارية المشتركة ومنتدى الأعمال للقطاع الخاص المصاحب للمنتدى توقيع عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، حيث تتمحور هذه المذكرات والاتفاقيات حول عدد من الأنشطة المختلفة مثل التعاون التقني في مجال كفاءة الطاقة، واختبار المواد وإصدار شهادات الجودة، ومصنع أنابيب الغاز البلاستيكية، واتفاقية توزيع منتجات الخلايا الجذعية ومنتجات الجراحة التجميلية.

ويجري التخطيط والعمل بين المعهد الكوري للتنمية KDI والمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية CSD للتوقيع على مذكرة تعاون متبادلة MOC تشمل برامج في مجالات عديدة مثل البحث والتعليم والتدريب وتبادل الخبراء وتبادل المعرفة وبناء القدرات في المجال الاقتصادي.

وتعزيزا لمبدأ التعاون بين البلدين وقوة العلاقة الاستراتيجية بينهما، فقد تم إنشاء مركز أبحاث للشباب بهدف الحصول على منظور جديد لـ"الرؤية السعودية - الكورية 2030" وتوفير الفرص لهم ليحملوا لواء المستقبل.