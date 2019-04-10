تداولات متذبذبة .. الأسهم السعودية تضيف 9 نقاط بدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 9047 نقطة رابحة تسع نقاط بنسبة 0.11 في المائة. وارتفع مؤشر "إم تي 30" نقطة واحدة بنسبة 0.12 في المائة ليغلق عند 1348 نقطة. على الرغم من تراجع وتيرة الارتفاع عن الجلسة السابقة إلا أن ارتفاع السوق جاء بدعم من قطاعات متوسطة وصغيرة، مثل "إنتاج الأغذية" و"التأمين" و"تجزئة السلع الكمالية"، ويأتي ذلك على خلاف الفترة السابقة حيث كانت "المصارف" تلعب دورا جوهريا في تحرك السوق ارتفاعا وهبوطا. السوق تفضل السير في اتجاه أفقي حيث الجلسات الأربع الماضية جاءت إغلاقاتها عند مستويات متقاربة وذلك بعد سلسلة ارتفاع طويلة استمرت لتسع جلسات، ما يجعل السوق تبحث عن معطيات تكسر رتابة الأداء.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9037 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9054 نقطة بمكاسب 0.18 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9022 نقطة فاقدا 0.17 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9047 نقطة رابحا تسع نقاط بنسبة 0.11 في المائة. وتراجعت السيولة 1 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو خمسة ملايين سهم لتصل إلى 112 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 106 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.58 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 794 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 762 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 430 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ولاء للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 26.60 ريال، يليه "تشب" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 24.70 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 63.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 41.25 ريال، يليه "بترو رابغ" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 20.64 ريال، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 31.75 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 335 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 317 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 176 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.



* وحدة التقارير الاقتصادية