مدينة نيويورك تعلن حالة طوارئ صحية بسبب تفشي الحصبة

أعلنت مدينة نيويورك حالة طوارئ صحية عامة وأصدرت أمرا بالتطيعم الإجباري اليوم الثلاثاء بسبب "ارتفاع كبير" في حالات الإصابة بالحصبة.
وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي إن الأمر الصادر بشأن الصحة العامة ينص على جعل التطعيم إجباريا للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتأثرة في بروكلين، مؤكدا أنه سيتم فرض غرامات على الذين لن يحصلوا على التطعيم.
وتضم منطقة وليامزبيرج المتضررة في بروكلين طائفة يهودية محافظة. وقال مكتب عمدة نيويورك إنهم تواصلوا مع أعضاء هذه الطائفة باللغتين الإنجليزية واليديشية.
وذكر دي بلاسيو أنه كان هناك 300 حالة إصابة مسجلة بالحصبة منذ أكتوبر 2018 . وفي عام 2017 تم تسجيل حالتي إصابة فقط بالحصبة.
الصحة
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