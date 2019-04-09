رئيس المجلس الأوروبي يدعو الى تاجيل بريكست لعام كحد أقصى

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى تأجيل بريكست حتى عام واحد "حدا أقصى" في رسالة إلى قادة الدول الأعضاء ال27 الذين سيلتقون الأربعاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وطلبت ماي تأجيلا حتى 30 يونيو لتخطي الأزمة السياسية في بريطانيا. لكن توسك اعتبر في الرسالة أن "لا شيء يدفع للاعتقاد" بأن مجلس العموم سيصادق على اتفاق بريكست بحلول هذا التاريخ.