الجريمة والعنف يكبدان المكسيك 237 مليار يورو سنويا

أظهرت دراسة جديدة أن تردي الوضع الأمني في المكسيك تسبب خلال العام الماضي في خسائر تعادل 237 مليار يورو، وهو ما يعادل 24% من إجمالي الناتج القومي للمكسيك، وفقا لمعهد أبحاث الاقتصاد والسلام.

تتضمن هذه الخسائر أضرارا مباشرة وأخرى غير مباشرة نتجت جراء العنف والجريمة، وهي عبارة عن استثمارات ضائعة وتكاليف أمنية.

وجاء في الدراسة أن تكاليف العنف بلغت عشرة أمثال النفقات العامة على الصحة، وثمانية أمثال الاستثمارات في مجال التعليم.

تعاني المكسيك من معدلات مرتفعة للجرائم الخطيرة ، حيث تتبادل عصابات المخدرات وغيرها من المجموعات التي تتبنى العنف معارك دموية على مناطق النفوذ وطرق التهريب وأسواق تصريف المخدرات.

سجلت المكسيك أكثر من 34 ألف جريمة قتل العام الماضي.

وفقا للدراسة فإن الإنفاق الحكومي على قطاعي القضاء والأمن لا يزيد عن نصف معدل الإنفاق في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولا تباشر الشرطة التحقيق سوى في 7% من الجرائم المرتكبة.

ويفلت 97% من مرتكبي الجرائم من العقاب.