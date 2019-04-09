انطلاق أعمال المؤتمر الدولي "دور التعليم في الوقاية من الإرهاب والتطرف " في الرياض

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة في مقدمة المنظمات الدولية، تسعى جاهدة إلى إشاعة خطاب الاعتدال وترسيخ قيم التسامح التي جاء بها الإسلام الحنيف، والتصدي لخطاب الكراهية والعنف والإرهاب، فمنذ إعلان ميثاقها التأسيسي سنة 1969م الذي أسّس لمنهج المنظمة في الدفاع عن القيم الجامعة والمؤسِسَة للسلم والتعايش الدوليين؛ والمنظمة تعمل على توحيد جهود الدول والمؤسسات الرسمية كافة لخدمة رسالة الوحدة ونبذ الفرقة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش في مقابل مواجهة جميع مظاهر الإقصاء والتطرف والإرهاب".

وبين العثيمين في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي " دور التعليم في الوقاية من الإرهاب والتطرف.. تجارب العالم الرائدة في ترسيخ قيم التعايش والسلم " اليوم ، بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومنظمة التعاون الإسلامي ،وذلك بمقر الجامعة في الرياض، أن المنظمة سباقة في التفطن لمخاطر خطاب الإقصاء والتطرف على اختلاف أوجهه ومنطلقاته الدينية والأيديولوجية"، مشيراً إلى تأسيس المنظمة في عام 2007 مرصداً خاصاً لرصد ظاهرة الإسلاموفوبيا .

ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمين، على دعمهما المتواصل للمنظمة بوصف المملكة دولة المقر، مشيداً بالتعاون مع جامعة نايف في إطلاق هذا المؤتمر الدولي.

وأشار العثيمين إلى أن المؤتمر يأتي في ظل تحولات دولية كبرى، وفي ظل تراجع ملحوظ لنشاط الجماعات المتطرفة بعد الانتصار العسكري للتحالف الدولي على داعش، كما يعقد في ظل تحول عالمي كبير تجاه ظاهرة الإسلاموفوبيا بعد أحداث نيوزيلندا التي أيقظت الضمير العالمي، وهزت ركود الاستجابة الدولية لمخاطر هذه الظاهرة المهلكة للسلم ولمختلف القيم الحضارية.

وقال: " تنبأت المنظمة مبكراً لخطرها (الإسلاموفوبيا) المتزايد على المسلمين وعلى السلم العالمي بالمجمل، وقد أثبتت الهجمات الإرهابية الأخيرة في نيوزيلندا التي طالت مسجدين في مدينة كرايس تشيرش، وراح ضحيتها 50 مسلماً آمناً، دقّة توقعات المنظمة ومصداقية النداءات التي وجهتها إلى المجتمع الدولي للتحرك ضد هذه الظاهرة التي تتبادل الأدوار مع ظاهرة الإرهاب ويغذي كل منهما الآخر".

ولفت الأمين العام إلى أن المنظمة "طوّرت من سياساتها في التصدي لظاهرتي الإسلاموفوبيا والإرهاب وفق استجابة مرنة وحازمة لمقتضيات المرحلة والقوالب التي كانت تبرز فيها هاتان الظاهرتان وتتزايدان، فمع بروز وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد أثرها على الحياة العامة واستثمار الجماعات المتطرفة لها لنشر ايديولوجياتها وأفكارها الهدّامة؛ إذا بادرت المنظمة بتأسيس مركز صوت الحكمة في أكتوبر 2016 الذي يدشن اليوم باكورة نشاطاته الدولية، ويجسد رسالة منظمة التعاون الإسلامي بأن مواجهة الفكر المتطرف على نحو فعال ينبغي أن تتم على مستوى مناقشة الأفكار، وأن الحرب على الفكر الضال لا تكون إلا بدعم ومناصرة الفكر البناء والايجابي، وأن مواجهة نزعات التفرقة والإقصاء لا تتم إلا بإرساء وترسيخ مبادئ التعايش والتسامح.

وبين الدكتور العثيمين ، أن السبيل الأمثل لمحاربة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا معا هو التعليم ثم التعليم، ليضع أمامنا هذا المؤتمر، نماذج دولية ناجحة وناصعة استطاعت أن تضع نموذجاً راقياً وحضارياً في التصدي لجميع ظواهر العنف والتطرف من خلال توظيف القوة الناعمة للمدرسة والتعليم بشكل عام.

وأكد أن من الأهمية الإشارة إلى "استراتيجية تطوير التربية في العالم الإسلامي"، التي اعتمدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الإيسيسكو، في مؤتمرها الأول لوزراء التربية الذي عقد في تونس عام 2016، حيث تسعى الاستراتيجية في صيغتها المعدّلة إلى الإسهام في تطوير منظومات التربية والتعليم في دول العالم الإسلامي، وتؤكد مضامينها على ضرورة تعزيز دور المؤسسات التعليمية بما يمكنها من تعميق وعي المتعلمين الشباب بأخطار العنف والتطرف والإرهاب عليهم وعلى مجتمعاتهم.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدول الإسلامية والمؤسسات التعليمية والتربوية إلى تعزيز دور التعليم، وتطوير المناهج التعليمية وربطها مع مقاصد ديننا الإسلامي السمح والأهداف الوطنية والمصالح العليا للأمة الإسلامية، ورفعها إلى المستوى المطلوب، إضافة إلى اعتماد مواد ملزمة تُرسِّخ قيم التوازن والاعتدال الفكري في نفوس الطلبة، بهدف بناء عقل ناقد مبدع يصعب على الأفكار المتطرفة اختراقه والتغلغل فيه.

من جانبه أوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، أن هذا المؤتمر الدولي الذي تستضيف المملكة في رحاب بيت الخبرة الأمنية العربية، يأتي في وقتٍ يشهد فيه العالم عملياتٍ إرهابية ازدادت معدلاتها, واستغل منفذوها وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري الحديثة لتنفيذ نشاطاتهم الإجرامية، لزعزعة الأمن والاستقرار، وصولًا لتنفيذ مآربهم المتطرفة وأهداف الجهات التي تقف خلفهم.

وأضاف أن هذا المؤتمر المهم يأتي كذلك في سياق جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لمكافحة الإرهاب من خلال المؤسسات التعليمية، و إيمانًا بدور التعليم كخط دفاع أول ضد التطرف، وإدراكًا من الجامعة لأهمية الأمن الفكري، الذي هو أحد أبرز العوامل التي تُسهم في مجابهة الظواهر الإجرامية. مشيراً إلى أن الجامعة أسهمت من خلال برامجها ورسائلها العلمية، في نشر ثقافة الأمن الفكري على المستوى العربي وإبراز الوجه المشرق للإسلام الذي يدعم الأمن والسلم الدوليين، فضلًا عن التعريف بالأسس القانونية لتجريم الانحراف الفكري.

وقال الدكتور البنيان : " لقد ظللنا نؤكد دومًا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا يعترف بالحدود ولا يفرِّق بين مجتمع وآخر، وقد تأكَّد ذلك من خلال الجرائم الإرهابية التي ارتُكبت في مختلف أنحاء العالم، ومنها الجريمة البشعة التي وقعت مؤخرًا في نيوزيلندا، الأمر الذي يستدعي ضرورة العمل الاستباقي الوقائي لمكافحة هذا الفكر المنحرف، وهو ما نسعى إلى تحقيقه في هذا المؤتمر الذي يستعرض تجارب العالم الرائدة في ترسيخ قيم التعايش والسلم، وإيضاح جهود المنظمات الدولية والدول والمؤسسات المحلية والأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال.

وقدَّم الشكر لمنظمة التعاون الإسلامي على مبادرتها القيمة، وثقتها ببرامج الجامعة وأنشطتها؛ مثمِّنًا حرص الدكتور يوسف العثيمين على تفعيل الشراكة التكاملية بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بما يحقق الأهداف والغايات المشتركة، سائلًا الله تعالى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزِّز الأمن بمفهومه الشامل وتحقق أهدافه وغاياته.

واختتم رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلمته برفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة العربية السعودية لهذه المؤسسة العربية التي أضحت بفضل الله تعالى، ثم بما تهيَّأ لها من الرعاية المتواترة منذ نشأتها وحتى اليوم، مؤسسة فريدة في مجال تخصصها على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وأن ما حققته الجامعة من إنجازات ما كان ليتم لولا توفيق الله تعالى ثم المتابعة الدائمة من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، يؤازره في ذلك إخوانه وزراء الداخلية العرب.

وفي ختام حفل الافتتاح جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بغرض تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وقعها الأمين العام للمنظمة ورئيس الجامعة .

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى التعرُّف إلى جهود الدول في إعادة صياغة المناهج التربوية بما يخدم تأسيس قيم التعايش السلمي والإخاء ونبذ التطرف والتعصب، التي خطَت فيها كثيرٌ من الدول الإسلامية خطوات كبيرة، واستعراض وتحليل بعض التجارب التاريخية التي تم تطبيقها في بعض الدول على مستوى العالم في محاربة العنف والتطرف عن طريق التعليم وإعادة تشكيل القيم المجتمعية من خلال المناهج التعليمية للوقوف على مكامن القوة والضعف في التخطيط والتنفيذ، وبحث إمكانية حصر أهم الموضوعات والقضايا المطلوب إدراجها في المناهج التربوية على أن يتم عرض هذا المنجز على المؤسسات المعنية في الدول الإسلامية، وتقريب المتخصصين والمهتمين بالمناهج التربوية مع المتخصصين بدراسات مكافحة الخطاب المتطرف والعنف من أجل بناء شبكة تواصل يمكن من خلالها مواصلة ومتابعة نتائج ومخرجات هذا المؤتمر.

ويُشارك في أعمال المؤتمر متخصصون من وزارات الداخلية في الدول العربية، ووزارات التربية والتعليم في الدول العربية والإسلامية، وسفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات العربية الدولية، والجهات ذات العلاقة بموضوع المؤتمر.

ومن أبرز الأوراق التي ستُقدَّم في المؤتمر: جهود مركز ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجهود الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والأكاديميين في مكافحة الإرهاب، والبرامج التربوية في عددٍ من الدول العربية والإسلامية، ومنهجية صياغة البرامج التربوية لمكافحة التطرف، وأثر التعليم في مفاهيم الإرهاب في الفقه والقانون، وتصميم برنامج خاص بمكافحة التطرف والإرهاب من وجهة نظر إسلامية، وفكرة التصدي للإرهاب: الهوية والعوامل والمواجهة.