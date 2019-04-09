بورصة دبي تواصل الارتفاع بدعم من الأسهم الصناعية والمالية

ارتفعت بورصة دبي اليوم الثلاثاء مواصلة صعودها للجلسة التاسعة على التوالي، بدعم من الأسهم الصناعية والمالية.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.2 في المئة، مع صعود سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1.6 في المئة.

وصعد سهم دبي للاستثمار اثنين في المئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر.

ووقعت الشركة يوم الأحد عقدا بقيمة 86 مليون دولار مع إيه.بي.بي اندستريز لإنشاء محطة تحويل كهرباء جديدة في دبي.

وقالت فينابلر الإماراتية للصرافة وحلول الدفع إنها تتوقع التسجيل لإطلاق طرح عام أولي لأسهمها في لندن، وربما تجمع من الصفقة 200 مليون دولار على الأقل.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 0.7 في المئة.

وقفز سهم بنك الفجيرة الوطني 11.9 في المئة. وقال المصرف يوم الأحد إنه سيفتتح مكتبا تمثيليا في أنتويرب.