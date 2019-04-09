أرباح "اللجين" تتراجع إلى 104 مليون ريال في 2018 بنسبة 23%

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لـ "شركة اللجين" إلى 104.75 مليون ريال خلال عام 2018، مقابل 136.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 23.091%.

وبلغت ربحية السهم 1.51 ريال مقابل 1.97 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "سبب الانخفاض في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض حصة صافي الأرباح من الشركة الزميلة ناتبت (أقل من العام الماضي بمبلغ 12 مليون ريال). انخفضت مبيعات الشركة الزميلة ناتبت بسبب حادث الحريق الذي حدث في أكتوبر 2018 ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج خلال شهر أكتوبر 2019. (2) خلال العام الماضي ، تم تسجيل ربح لمرة واحدة قدره 16 مليون ريال عند السيطرة على شركة زين للصناعات المحدودة".