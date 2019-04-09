أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2018م كالتالي:
1 - تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
2 - اجمالي المبلغ الموزع 24,675,000
3 - عدد الأسهم المستحقة للأرباح 32,900,000
4 - حصة السهم من التوزيع 0.75
5 - نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 7.5
6 - تاريخ الأحقية سيكون في تاريخ إنعقاد يوم الجمعية في 15/04/2019م ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق
7 - تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً
"زجاج" توزع 24 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2018
أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2018م كالتالي:
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