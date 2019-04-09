المركزي الأمريكي: "ستاندرد تشارترد" يتفق على تسوية بقيمة 1.1 مليار دولار

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن بنك ستاندرد تشارترد الذي مقره لندن اتفق على دفع 1.1 مليار دولار لتسوية خروقات للعقوبات.

وفي إطار اتفاق التسوية، يقول مجلس الاحتياطي إنه غرم ستاندرد تشارترد 164 مليون دولار.

وفي حين لم يؤكد البنك الاتهامات أو ينفيها، فإنه سيحسن برنامجه للامتثال للقانون الأمريكي وسيعزز الرقابة الإدارية، حسبما قاله مجلس الاحتياطي.