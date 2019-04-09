مجلس إدارة "ثمار" يوصي بزيادة رأس المال بـ 150 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية كالتالي:

1 - تاريخ اجتماع المجلس 1440-08-04 الموافق 2019-04-09

2 - المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه 150 مليون ريال سعودي.

3 - اسباب الزيادة دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

4 - تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية

5 - موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

6 - تم تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً للطرح