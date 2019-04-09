أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" إتمام شركة نورذن ترست العربية السعودية كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية إيداع وانضمامها لتقديم خدمات الحفظ في السوق.
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- "إيداع": انضمام "نورذن ترست العربية السعودية" لعضوية مركز إيداع الأوراق المالية في فئة الحفظ
أخبار الشركات- محلية
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