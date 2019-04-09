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أخبار الشركات- محلية

"إيداع": انضمام "نورذن ترست العربية السعودية" لعضوية مركز إيداع الأوراق المالية في فئة الحفظ

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" إتمام شركة نورذن ترست العربية السعودية كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية إيداع وانضمامها لتقديم خدمات الحفظ في السوق.

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