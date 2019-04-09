قال مصدر أوروبي قبل ساعات من بدء مباحثات قمة بين رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج ومسؤولين أوروبيين إن الصين قدمت "تنازلات جدية في اللحظات الأخيرة" بشأن عدد من المطالب الرئيسية لبروكسل المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وأضاف المصدر أن بكين وافقت على مطالب للاتحاد الأوروبي بشأن قضايا تشمل" الدعم الصناعي و اتفاقيات الاستثمارات والدخول للسوق". مشيرا إلى أن التوجه الجديد الأكثر حزما الذي يتبعه الاتحاد تجاه بكين" يجدي نفعا". ويتفاوض الجانبان حتى اللحظة الأخيرة بشأن بيان مشترك للجانبين. والآن يحتاج النص الذي تم الاتفاق عليه على مستوى المفاوضين لتوقيع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
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- مصدر أوروبي : الصين قدمت تنازلات جدية قبل القمة التجارية مع الاتحاد الأوروبي
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