تراجع ملحوظ في إنتاج السيارات الألمانية في النصف الثاني من 2018

تراجع إنتاج السيارات وقطع غيارها في ألمانيا على نحو ملحوظ في النصف الثاني من عام 2018. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم أن التراجع بلغت نسبته 7.1% مقارنة بالنصف الأول لـ 2018 وذلك بعد احتساب العوامل الموسمية. وقد أدى تراجع الإنتاج في هذا القطاع الصناعي الرئيسي في ألمانيا إلى تراجع الإنتاج في الصناعات التحويلية بوجه عام بنسبة 2%. وباستثناء قطاع السيارات كانت نسبة تراجع الإنتاج في الصناعات التحويلية ستبلغ 0.9% فقط