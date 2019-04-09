مهرجان الطائرات الورقية ينطلق في فرنسا بمشاركة الآلاف

استقبل شاطئ مدينة شاتليون الفرنسية بدايات الصيف بمهرجان طريف من نوعه وهو مهرجان الطائرة الورقية والرياح الذي ينعقد طيلة 3 أيام من شهر أبريل الجاري حيث يتجمهر الناس حول هذه الهواية الطفولية ويعيدون من خلالها ذكريات طفولتهم ويتوجه صانعو الطائرات الورقية إلى هذه المدينة بأعداد كبيرة من أجل تصريف منتجاتهم على عشاق الطائرات الورقية الذين يعتبرون هذه الأيام مميزة لأنها تعيدهم إلى سنوات طفولتهم وتطلق خيالهم وأكثر من يتمتع بهذا المهرجان هم الأطفال بطبيعة الحال ويتبعهم في ذلك الآباء والأمهات الذين لا تقل متعتهم عن متعة الصغار.
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