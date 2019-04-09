لندن تفرض ضريبة على السيارات في منطقة منخفضة التلوث

بات ينبغي على سائقي السيارات القديمة والملوثة تسديد ضريبة جديدة إن أرادوا السير بمركباتهم في وسط لندن حيث اعتمدت الاثنين منطقة منخفضة الانبعاثات بشدّة. وتبلغ هذه الضريبة 12,5 جنيها (16 دولارا تقريبا) في اليوم الواحد لسائقي السيارات العاملة بالبنزين التي تعود إلى ما قبل العام 2006 وتلك العاملة بالديزل التي تعود إلى ما قبل 2015 لكي يتسنى لهم دخول هذه المنطقة. أما المركبات الكبيرة والشاحنات، فيجب على أصحابها دفع 100 جنيه (130 دولارا تقريبا) في اليوم.

وتعفى من هذه الضريبة سيارات الأجرة ومن المرتقب توسيع نطاق هذا الإجراء في العام 2021 ليشمل المدينة برمّتها. ويقضي الهدف "بخفض الانبعاثات السامة وجعل هواء لندن أكثر نقاوة لملايين السكان"، بحسب ما غرّد رئيس بلدية العاصمة البريطانية صادق خان. وتعدّ لندن من المدن الأكثر تلوثا في أوروبا "وتسجّل فيها كل سنة آلاف الوفيات المبكرة بسبب التعرض لهواء ملوث لفترة طويلة". وقد تخطت نسبة "الجزئيات السامة الأكثر خطورة في الهواء المستويات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية" بحسب البلدية.