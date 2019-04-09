الداخلية : تنفيذ حد الحرابة بحق يمني الجنسية لقتله رجل أمن عمدا والانتماء لتنظيم إرهابي في أبها

نفذت وزارة الداخلية اليوم حد الحرابة في الجاني عمر سعيد باهيصمي "يمني الجنسية" الذي على قتل رجل أمن عمدا وعدوانا والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بقتل رجل الأمن وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني اليوم الثلاثاء في أبها.