إيطاليا تواجه خيارات اقتصادية صعبة .. نمو صفري في 2019

ينتظر أن تعترف الحكومة الإيطالية اليوم، بتحقيق نمو صفري وارتفاع الديون والعجز في إيطاليا، وأن تضع أهدافا أولية لموازنة عام 2020، مع إصدار وثيقتها الاقتصادية والمالية. ووفقا لـ"الألمانية"، تراجعت آفاق نمو الاقتصاد الإيطالي إلى الصفر خلال الأشهر الستة الماضية، أو ما هو أسوأ. وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي تقديرات أشارت إلى تسجيل انكماش بنسبة 0.2 في المائة لعام 2019، ثم نمو متواضع بنسبة 0.5 في المائة في عام 2020.

وعندما قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي قبل نحو شهرين إن عام 2019 سيصبح جميلا للغاية بالنسبة لبلاده، شعر معظم المواطنين بالارتباك، ويبدو الآن أن هذا التفاؤل لم يكن في محله على الإطلاق.

وإيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة السبع الصناعية الكبرى، التي تعاني الركود، ويبدو أن حكومتها الشعبوية تزيد الأمور سوءا، على الأقل هذا ما يراه صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في الثالث من آذار (مارس) الماضي خلال زيارة إلى روما، "أشعر ببعض القلق لرؤية أن الاقتصاد الإيطالي يواصل التراجع"، داعيا إلى "جهود إضافية" من السلطات الإيطالية.

وتأتي هذه النظرة المستقبلية المتراجعة نتيجة تباطؤ عالمي، إلا أن خبراء اقتصاد أرجعوها أيضا إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية للائتلاف الشعبوي الحاكم في روما، الذي يضم حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات. واستحدث حزبا الرابطة وخمس نجوم إصلاحات باهظة للمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية تم تمويلها بعجز أعلى، ما أدى إلى حدوث نزاع بشأن انضباط الميزانية- تم حسمه الآن- مع الاتحاد الأوروبي، وزيادة مخاوف السوق بشأن الدين العام المرتفع للغاية في إيطاليا.

ولم يتم تنفيذ الإصلاحات بعد، لكن تكاليف الاقتراض في إيطاليا قد قفزت بالفعل، وحذر صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن السماح بالتقاعد المبكر ومنح المال للفقراء والعاطلين عن العمل من خلال ما يسمى "دخل المواطنين" لن يؤثر كثيرا في تعزيز الإنتاجية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي، إنه ينبغي على إيطاليا "عكس إلغاء التغييرات، التي أجريت على قواعد التقاعد المبكر، التي أدخلت في عام 2019 وتخفيض وتقليل مزايا دخل المواطنين"، كما أوصت بتحسين سريع في انضباط الميزانية.

ويبلغ الدين العام أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف الحد المقبول بمنطقة اليورو، ولكن إيطاليا هي دولة عانت لسنوات الركود والارتفاع الكبير في معدل الفقر، وقد تم وضع برامج الرعاية الاجتماعية للحكومة للاستجابة لذلك.

وقال لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والصناعة، في رد فعل يتسم بالتحدي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "هل تعرفون معنى كل هذا النقد؟ إننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "هل يعتقد شخص يجلس على مكتب على بعد آلاف الكيلومترات أن إيطاليا بحاجة إلى سياسات تقشفية لإعادة الانطلاق؟ حسنا، يمكنهم القيام بذلك في وطنهم، نرفض التدخل، شكرا، نحن نعرف ما نفعله!".

وتركز السياسة الرسمية للحكومة على أن زيادة الإنفاق العام، ستعزز الطلب، ما سيؤدي إلى عكس الركود. كما تعمل الحكومة أيضا على ما يسمى بـ"مرسوم النمو" وتدابير لمساعدة قطاعات البناء والأشغال العامة المتوقفة.

ويكمن الخطر في هذا، في أن مثل هذه الخطوات ستكون مجرد مسكنات. فمن المتوقع أن يتألف "مرسوم النمو"، على سبيل المثال، من إعفاءات ضريبية محدودة للشركات، فضلا عن تغييرات أخرى غير مألوفة في السياسة مثل الإعفاء من غرامات المرور.

من جانبه، قال فابيو سكاسيافيلاني، مدير صندوق استثمار ومسؤول سابق بصندوق النقد الدولي "هل تريد إعادة إطلاق (تنشيط) اقتصاد قيمته 1.8 تريليون يورو بهذه التدابير؟ من الواضح تماما أن هناك حكومة ليس لديها أي فكرة على الإطلاق عن كيفية إعادة إطلاق الاقتصاد".

واجهت الإجراءات الحكومية عقبات بسبب الصراع الداخلي المرير داخل حركة خمس نجوم، الذي يتصاعد قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار (مايو)، وعداء كلا الحزبين تجاه وزير الاقتصاد جيوفاني تريا، المستقل، الذي يحاول ممارسة تأثير معتدل على السياسة.

في ظل هذه الخلفية، تواجه الحكومة تحديا هائلا في الإعداد لموازنة العام المقبل، حيث سيتحتم عليها تغطية فجوة التمويل الكبيرة الناجمة عن إصلاحات الرعاية الاجتماعية في العام الجاري، إلا إذا كان حكام روما يرغبون في تكرار الصدام مع بروكسل.

بدوره، قال ولفجانج بيكولي من مؤسسة "تينيو انتيلجنس" للاستشارات، "نحن نتحدث بالفعل عن الحاجة إلى جمع 40 مليار يورو (45 مليار دولار) لتحقيق أهداف العجز التي حددها الاتحاد الأوروبي لعام 2020 والوفاء بتعهد الحكومة بتجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة.

ويرى لورنزو كودونو، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الاقتصاد الإيطالية ومؤسس شركة "ال سي ماكرو ادفايزرز" للاستشارات، أن "وقت الأزمة يقترب بالنسبة لسياسات الميزانية في إيطاليا"، لكنه، لن يأتي قبل أيلول (سبتمبر)، عندما يبدأ العمل الجاد في موازنة العام المقبل.