اليوم .. توسيع قاعدة قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بمنح تراخيص لشركات جديدة

توسع السعودية قاعدة الشركات العاملة في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بمنح تراخيص لشركات جديدة للعمل في السوق.

ووفقا لمصادر مطلعة، ينتظر أن يتم الإعلان، اليوم، عن منح وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركات تراخيص عمل في القطاع، سعيا من الوزارة إلى الارتقاء بمكانة القطاع باعتباره أحد القطاعات الممكنة لـ"رؤية المملكة 2030".

ويأتي منح التراخيص خلال حفل تمكين قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، الذي يعقد مساء اليوم في الرياض، بحضور وزراء "التجارة والاستثمار" و"النقل" و"الاتصالات"، سيشهد تدشين الحلة الجديدة للقطاع بعد أن تولت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية الإشراف على قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية.

وتتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إصدار الرخص لشركات البريد أو إدارة السوق أو فرض الغرامات والمتابعة، بعد انتقال الصلاحيات من المؤسسة إليها، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء في آذار (مارس) الماضي القاضي بتولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية الإشراف على قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها.

وأوضح المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حينه أن القرار يمثل حافزا مهما ودافعا قويا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، والارتقاء بمكانة قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، كونه أحد القطاعات الممكنة لـ"رؤية المملكة 2030"، والداعية لتوفير خدمات بريدية متطورة، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار لتطوير القطاع، ويعكس دعم الحكومة لقطاع الخدمات البريدية واللوجستية، وإزالة كل المعوقات التي تواجهه، ووضعه ضمن أولويات التنمية والتطوير.

وذكر السواحة، أن نقل المهمات والاختصاصات التنظيمية والرقابية من مؤسسة البريد السعودي إلى "الاتصالات وتقنية المعلومات"، سيدفع مؤسسة البريد للتفرغ للأعمال التشغيلية وتطوير وتحسين تجربتها تمهيدا للتخصيص، وسيمنح "الاتصالات وتقنية المعلومات" حق التشريع في تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية الفرصة لنمو وتطور قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، من خلال الاستفادة من تجربة الهيئة الناجحة في تنظيم سوق الاتصالات في السعودية، الأمر الذي سيسهم بدوره في زيادة المنافسة بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، بشروط ميسرة لتحسين الخدمة والجودة والأسعار للمواطن، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

وأشار المهندس السواحة إلى أن هذه الخطوة تعد الأهم من نوعها في تمهيد عملية تخصيص المؤسسة، مبينا أن قطاع الخدمات البريدية واللوجستية وفي ظل دعم القيادة ومبادرات التنويع، التي رسمتها "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى التغيرات العالمية الاقتصادية، يتوقع منه أن يشهد نموا كبيرا بحلول 2025 لتتجاوز حصته العشرة مليارات ريال، إلى جانب إيجاد أكثر من 50 ألف وظيفة، مضيفا أن هذه الخطوة تعد داعما ومعززا قويا للمبادرات الساعية لجعل المملكة مركزا لوجيستيا عالميا.

وقال لـ"الاقتصادية" آنف أبانمي، رئيس مؤسسة البريد السعودي في وقت سابق، إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستتولى الإشراف على قطاع البريد ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها، ويعد الخطوة الأولى من مراحل التخصيص.

وأشار إلى أن تولي وزارة الاتصالات حاليا الجانب التشريعي في قطاع البريد، جاء بهدف تفرغ البريد للجانب التشغيلي وتقديم الخدمات البريدية واللوجستية على أسس تنافسية في السوق السعودية. وبين أنه سيكون هناك فريق عمل مختص في هيئة الاتصالات، للعمل على تنظيم سوق البريد في السعودية.

وبلغ عدد شركات البريد العاملة في السوق السعودية حاليا نحو ثماني شركات بين محلية وعالمية، إذ تعمل تلك الشركات على تقديم الخدمات لعملائها الموجودين في المملكة.

