الليرة التركية تفقد 1.58 % من قيمتها في يوم

حل الضعف بالليرة التركية لتسجل 5.7120 مقابل الدولار، بعد الغموض الذي يكتنف الحالة السياسية في البلاد بعد تحقيق المعارضة نصرا واضحا على حزب العدالة والتنمية.

وشكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نتائج فرز الأصوات بعد إعلان فوز مرشح المعارضة في إسطنبول بهامش بين 13 و14 ألف صوت.

وانخفضت قيمة الليرة نحو 1.58 في المائة عن إغلاق الجمعة البالغ 5.6220 مقابل الدولار.

وتتعرض العملة، التي سجلت 5.6775 في الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش، لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي أظهرت فقد حزب أردوغان حزب العدالة والتنمية بفارق ضئيل السيطرة على كل من أنقرة وإسطنبول لصالح حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري.

وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 30 في المائة من قيمتها أمام الدولار بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وتدهور العلاقات مع واشنطن.