تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب .. واليورو قرب أدنى مستوى في شهر

ارتفعت أسعار الذهب، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأجور الأمريكية الشهر الماضي، بينما ينتظر المستثمرون محضر وقائع اجتماع آذار (مارس) لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تصدر هذا الأسبوع، فيما استقر اليورو إلى قرب أقل مستوى في شهر.

ووفقا لـ"رويترز" كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 في المائة إلى 1296.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل ذروة الجلسة عند 1296.83 دولار في وقت سابق، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 في المائة أيضا مسجلة 1300.40 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سنغافورة إن مؤشر الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في عدة أسابيع وأسعار الذهب تركب موجة انخفاض الدولار هذه.

وأضافت: "رغم أن بيانات الوظائف غير الزراعية جاءت أفضل من المتوقع، فإن الوظائف الصناعية انخفضت وهي علامة سيئة للقطاع ولا تظهر صورة مشرقة للغاية للتوقعات الاقتصادية".

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحملة العملات الأخرى.

وفي سائر المعادن النفيسة، صعد البلاتين 1.4 في المائة في المعاملات الفورية إلى 907.15 دولار للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته في أكثر من عشرة أشهر عند 912.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.2 في المائة، إلى 1372.60 دولار في حين ارتفع البلاتين 0.3 في المائة، إلى 15.12 دولار.

واستقر اليورو أمس قرب أقل مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع تنامي الحذر بين المستثمرين بشأن توقعات العملة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وقلص المتعاملون المراكز الدائنة في اليورو بأكبر هامش في تسعة أشهر الأسبوع الماضي، بحسب بيانات أسبوعية، مع هبوط عائدات السندات الأوروبية الرئيسة، في حين أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يجد صعوبة في اكتساب قوة الدفع.

وارتفعت العملة الموحدة قليلا أمس إلى 1.2228 دولار لكنها تظل قريبة من أقل مستوى في شهر الذي سجلته الأسبوع الماضي عند 1.1183 دولار.

واستقر الجنيه الاسترليني قرب أقل مستوى في أسبوع في حين أبدت فرنسا وهولندا شكوكا إزاء خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفترة أطول. وجرى تداول الاسترليني عند 1.3050 دولار بزيادة 0.1 في المائة.