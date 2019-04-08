تراجع الطلب الصناعي في أمريكا بنسبة 0.5 % خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين تراجع الطلب الجديد على السلع المصنعة الأمريكية بأقل من التوقعات خلال شباط/فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المصنعة الأمريكية تراجع خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 5ر0% بعد استقراره تقريبا خلال كانون ثان/يناير الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 6ر0%.

جاء التراجع بشكل عام على خلفية انخفاض الطلب على السلع المعمرة بنسبة 6ر1%، مقابل ارتفاع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 6ر0% خلال شباط/فبراير الماضي.

ومع استبعاد التراجع الكبير في الطلب على معدات النقل الذي بلغت نسبته 5ر4% فإن الطلب على القطاع الصناعي الأمريكي سجل نموا بنسبة 3ر0% خلال شباط/فبراير الماضي، بعد تراجع بنسبة 1ر0% خلال كانون ثان/يناير الماضي.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى ارتفاع معدل تسليم السلع المصنعة خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 4ر0% بعد تراجع بنسبة 3ر0% في الشهر السابق.

وزاد مخزون السلع المصنعة بنسبة 3ر0% خلال شباط/فبراير الماضي بعد ارتفاع بنسبة 5ر0% خلال كانون ثان/يناير الماضي.

