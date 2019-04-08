سلسلة متاجر "دبنهامز" البريطانية ترفض اقتراحا لبيع أسهم جديدة

كشفت شركة "سبورتس دايركت إنترناشيونال" المملوكة للملياردير "مايك أشلي" عن رفض سلسلة متاجر "دبنهامز" البريطانية اقتراحا ببيع كمية أسهم جديدة بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني (196 مليون دولار) للخروج من أزمتها المالية، مع اقتراب نهاية محادثات السلسلة البريطانية مع دائنيها.

وكان "آشلي" قد ذكر في وقت سابق اليوم أنه عرض شراء الأسهم المقترح إصدارها ، في خطوة تستهدف منعه من فقدان أغلب حصته في سلسلة المتاجر.

وبعد رفض "دبنهامز" اقتراح بيع أسهم جديدة، دعا "آشلي" السلسلة ودائنيها إلى الدخول في مفاوضات فعالة بشأن إنقاذ "دبنهامز".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "أشلي" يخوض معركة مع دائني "دبنهامز" ومنهم بنوك وصناديق استثمار أمريكية، للسيطرة على السلسلة البريطانية التي ترغب في إعادة جدولة ديونها البالغة حوالي 720 مليون جنيه إسترليني.

وتتفاوض سلسلة المتاجر البريطانية المتعثرة حول ما تسمى "إدارة مسبقة الإعداد"، وفيها سيفقد المساهمون وبينهم "سبورتس دايركت" التي تمتلك حوالي 30% من أسهم "دبنهامز"، استثماراتهم فيها. ومن المقرر أن تنتهي هذه المحادثات مساء اليوم.

وكانت شركة "سبورتس دايركت" قدمت عرضا لشراء سلسلة متاجر "ماجازين دو نورد" في الدنمارك، التابعة لمجموعة "دبنهامز"، بهدف مساعدة الأخيرة في تلبية احتياجاتها من السيولة النقدية على المدى القصير.