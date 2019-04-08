هولندا ستصبح أول دولة ذات تصنيف ائتماني ممتاز تصدر سندات خضراء

أعلنت الحكومة الهولندية اعتزامها إصدار "سندات خضراء" مدتها 20 عاما خلال الشهر المقبل لتصبح أول دولة تتمتع بالتصنيف الائتماني الممتاز "أيه.أيه.أيه" تصدر هذه السندات.

وبحسب وزارة الخزانة الهولندية، فإنها تعتزم بيع سندات قيمتها 6 مليارات يورو (75ر6 مليار دولار) يستحق أجل سدادها عام 2024 وتستخدم حصيلتها في مشروعات حكومية مرتبطة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هولندا ستصبح أحدث دولة أوروبية تستهدف استغلال اهتمام المستثمرين بالقروض التي تساعد في الحد من الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة، حيث كانت بولندا أول دولة تسير في هذا الاتجاه عام 2016 وتلتها فرنسا وبلجيكا وأيرلندا.

وقال "فوبكه هويكسترا" وزير المالية الهولندي إن بلاده تستهدف إصدار ما تسمى "السندات الخضراء القاتمة" في إشارة إلى السندات التي تستخدم حصيلتها في خفض الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل، مضيفا أن هولندا تريد "منح سوق المال الخضراء الهولندية دفعة إضافية".

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن القيمة الإجمالية للسندات الخضراء التي تم بيعها في العالم خلال العام الماضي وصلت إلى 580 مليار دولار إلى جانب ما بين 170 مليار و180 مليار دولار ينتظر بيعها خلال العام الحالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحسن فيه أداء السندات الهولندية التي تراجع العائد عليها إلى حوالي صفر في المئة مدعومة باتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والمخاطر السياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبلغ العائد على سندات الخزانة العشرية الهولندية ظهر اليوم الاثنين 09ر0%.