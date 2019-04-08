لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تعتمد الدعوى الجماعية المقامة ضد المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على "مجموعة المعجل"

إلحاقاً لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تاريخ 1440/06/14هـ الموافق 2019/02/19م عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1/ل/د1/ج/2019م لعام 1440هـ بتاريخ 1440/05/29هـ الموافق 2019/02/04م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" أثناء الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها المشار إليهم سابقاً في نفس الإعلان، وأنه يحق لأي شخص اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق بتاريخ 2008/07/12م، وتضرر من هذه المخالفات، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه.

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2/ل/د1/ج/2019م لعام 1440هـ بتاريخ 1440/07/24هـ الموافق 2019/03/31م، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه المقامة من المدعي الرئيسي، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

واستناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق بتاريخ 2008/07/12م، وتضرر من هذه المخالفات ، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ 1440/06/14 هـ الموافق 2019/02/19م، وسوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية