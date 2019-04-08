أخبار اقتصادية
محلية
خليجية
عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
المعادن
الطاقة المتجددة
الأسواق
سوق السعودية
سوق دبي
سوق أبوظبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
سوق مصر
أخبار الشركات
المحلية
الخليجية
العالمية
عقارات
محلية
خليجية
عالمية
مؤشر الاقتصادية العقاري
رؤية السعودية 2030
FINANCIAL TIMES
المقالات
صوت القانون
رواد الأعمال
اتصالات وتقنية
سفر وسياحة
أخبار
ثقافة وفنون
المشراق
الرياضة
الناس
الأخيرة
أخبار اقتصادية
محلية
خليجية
عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
الأسواق
سوق السعودية
سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
سوق مصر
أخبار الشركات
المحلية
الخليجية
العالمية
عقارات
محلية
خليجية
عالمية
المقالات
رؤية ٢٠٣٠
بحث
الأسهم الأمريكية تتراجع عند بداية تداولاتها
أنت هنا
الرئيسية
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
الاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
الاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي
الاثنين 8 أبريل 2019
"الاقتصادية" من الرياض
إنشرها
أضف تعليق
الأكثر قراءة
سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
قائمة أغنى نساء العالم بعد طلاق زوجة رئيس أمازون
مؤسسة النقد تلغي ترخيص شركة عبدالعزيز الزامل وأولاده للصرافة
رئيسة «سامبا»: المصارف السعودية ستسجل نموا للأصول في خانة العشرات أوائل 2020
بـ73 بيضة..علماء يلتقطون أفعى قد تكون الأكبر في العالم
أسباب يجهلها كثيرون.. متى يصبح العصير الطبيعي ضارا بالصحة؟
نائب وزير الاتصالات: إطلاق شبكة الجيل الخامس مطلع النصف الثاني
المراجعة الدورية وربط أسعار البنزين والمنتجات النفطية بأسعار التصدير
انخفاض العجز التجاري في لبنان بنسبة 14.41 %
«المركزي الأمريكي» على المحك.. ترمب يتجه لتعيين شخصيات مقربة في مواجهة باول
Tweets by aleqtisadiah
المزيد من رسومات بيانية وإنفوجرافيك
المزيد
أضف تعليق