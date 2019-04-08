الأسهم الأمريكية تتراجع عند بداية تداولاتها

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين عند بداية التداول ، بعد موجة صعود للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 استمرت سبعة أيام، مع تأهب المستثمرين لما قد يكون أول انخفاض في أرباح الشركات منذ 2016، في حين ضغط هبوط سهم بوينج على المؤشر داو جونز الصناعي.

وانخفض داو 112.32 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 26312.67 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 4.28 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 2888.46 نقطة.